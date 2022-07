Zusammenstoß an der Kreuzung : Drei leicht Verletzte nach Unfall in Erbach

Drei leicht Verletzte nach Unfall in Erbach

Zusammenstoß an der Kreuzung

Am Freitag gab es einen Autounfall in Erbach. Foto: dpa/Stefan Puchner

Erbach Zwei Autos sind am Freitag, 15. Juli, 14.30 Uhr, in Erbach zusammengestoßen. Dabei war, wie die Polizei mitteilt, eine 32-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Berliner Straße aus Bruchhof kommend unterwegs.

An der Kreuzung wollte sie nach links in die Dürer Straße einbiegen, nahm dort aber einem 49-jährigen Kia-Fahrer, der auf der Berliner Straße in Gegenrichtung fuhr, die Vorfahrt. Die beiden Autos seien zusammengestoßen. Dabei zogen sich beide Pkw-Fahrer sowie eine weitere Person, die im Kia saß, leichte Verletzungen zu.