Das meldet die Polizei in Homburg Autoscheiben mit Steinen eingeschlagen

Bislang noch unbekannte Täter haben in Homburg an mehreren Fahrzeugen die Scheiben mit Steinen eingeschlagen. Danach suchten sie im Innernen nach Wertgegenständen. Wie die Polizei weiter mitteilte, passierte dies zwischen Mittwoch, 27. März, 17 Uhr, und Donnerstag, 28. März, 8.30 Uhr, in der Homburger Innenstadt sowie in der „Vorstadt“, hier in der Kloster-, der Schwesternhaus- und der Max-Planck-Straße. Betroffen waren zudem Pkw in der Erbacher Ludwigstraße. Verzeichnet wurden insgesamt vier Diebstahlsdelikte. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.