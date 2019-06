Polizei : Stan-Laurel-Figur beschädigt Auto

Ein kurioser Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Erbacher Van-Dyke-Straße. Dort wurde ein am Straßenrand geparkter Ford Focus durch umherfliegende Plastiksplitter beschädigt.

Die Polizei vermutet, dass eine Figur aus einem fahrenden Auto geworfen wurde und dann zerbarst. Bei der Plastikfigur handelte es sich um eine Nachbildung des US-Komikers Stan Laurel (“Dick und Doof“).