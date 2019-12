Unfall auf der B423 : Einfach weitergefahren nach Unfall

Zwei Autos sind auf der B423 zusammengestoßen, eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Homburg Zwei Autos sind am Freitag, 6. Dezember, um 18.39 Uhr auf der B 423 zwischen Homburg und Schwarzenbach unmittelbar hinter dem Ortsausgang Homburg zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit. Dabei sei ein bislang unbekannter Fahrer, der mit seinem Auto auf der B 423 in Fahrtrichtung Zweibrücken unterwegs war, in den Gegenverkehr geraten – warum, ist unklar.

Eine Autofahrerin, die ihm entgegenkam, konnte nicht mehr vollständig ausweichen, beide Pkw stießen zusammen. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt, ihr Auto erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher sei einfach weitergefahren. Nach Aussagen von Zeugen saß er am Lenkrad eines grauen BMW X1. Auch dieser müsste im Frontbereich der Fahrerseite beziehungsweise auf der Fahrerseite erheblich beschädigt sein.