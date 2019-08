Polizei : Autobahnabfahrt wegen Unfalls kurzfristig gesperrt

Homburg Glimpflich verlief ein Verkehrsunfall, der sich am frühen Sonntagmorgen in Homburg ereignet hat. Ein Mann war gegen 5.50 Uhr mit seinem Auto auf der Autobahn A 6 aus Richtung Mannheim kommend in Richtung Saarbrücken unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Neuheisel

Wie die Polizei mitteilte, wollte er die Autobahn an der Abfahrt Homburg verlassen. In der Rechtskurve kam er aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab, der Wagen überschlug sich und landet auf der Seite in einem Graben.