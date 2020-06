Fahndung in Homburg nach Autodieb : Lieferwagen in der Innenstadt gestohlen

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Blaulicht leuchtet am 27.07.2015 in Osnabrück (Niedersachsen) auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa «Kuriose Polizeimeldungen: Die Ordnungshüter 2017 im Einsatz» vom 08.12.2017) Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Die Polizei in Homburg fahndet nach einem Autodieb. Am Samstag wurde gegen 18.28 Uhr in der Talstraße in der Innenstadt, direkt vor einem Kebab-Restaurant/Heimservice, ein schwarzer A-Klasse Mercedes mit Neunkircher Kreiskennung von einem bislang unbekannten Täter gestohlen.

Der Wagen wurde kurz zuvor von einer Lieferfahrerin vor dem Restaurant abgestellt, wie die Polizei mitteilt. In dem nicht verschlossen Fahrzeug steckte noch der Zündschlüssel, da die Fahrerin sich nach eigener Aussage nur kurz in den Laden begeben hatte, um Essen zum Ausliefern abzuholen. Diesen Moment nutzte der unbekannte Täter zum Diebstahl des Mercedes, mit dem er unbemerkt flüchten konnte.