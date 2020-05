Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Autobahnanschluss in Homburg

Homburg/Erbach Während die Ausbauarbeiten am bestehenden Autobahnanschluss Homburg im Zeitplan liegen (siehe nebenstehenden Bericht), befindet sich die geplante neue Ostanbindung auf der anderen Seite von Reiskirchen mehr denn je in der Schwebe.

Dort wird seit Jahren um die passende Variante der Anbindung gerungen. Der Stadtrat hat sich bereits zweimal mehrheitlich für die Variante 2 ausgesprochen, die durch den Erbacher Wald, quasi parallel zur früheren Bahnlinie führen soll. Variante 1 mit der direkten Anbindung zur bestehenden Erbachumgehung am Reiskircher Sportplatz wurde mehrheitlich abgelehnt.

Doch nun kommen Stadt und Stadtrat in Bedrängnis. Nach Mitteilung des saarländischen Verkehrsministeriums hat sich das letztlich zuständige Bundesamt wie erwartet für die Variante 1 entschieden. Das berichtet der SR. Die Bundesbehörde sehe bei dieser Planvariante deutliche Vorteile für den Natur- und Artenschutz. Sie ermögliche einen ähnlichen Verkehrsfluss wie in der vom Stadtrat bevorzugten Variante 2 und könne auch die gesetzlichen Lärmvorgaben erfüllen. Bekanntlich hatte sich auch das Land wiederholt für die weitaus kostengünstigere Variante 1 ausgesprochen. Dem Stadtrat Homburg wird nun geraten, der Empfehlung des Bundes schnell zuzustimmen. Letzterer hat bekanntlich nicht nur die finale Entscheidung, sondern beteiligt sich auch maßgeblich an den Baukosten.