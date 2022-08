Feierliche Einweihung fürs „dritte Ohr“ : Nach zwei Jahren Bauzeit: Autobahnanschluss Homburg/Bexbach ist fertig umgebaut

Das berühmte „Dritte Ohr“ auf Homburger Seite ist die wesentliche Neuerung des nun offiziell für den Verkehr freigegebenen, erweiterten Autobahnanschlusses Homburg-Bexbach. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Die Umbaumaßnahme am Autobahnanschluss Homburg/Bexbach ist beendet und wieder eröffnet. Fragezeichen gibt es rund um die des geplanten Autobahn-Anschlusses Homburg-Ost.

Es ist vollbracht. Nach zwei Jahren Bauzeit, einer deutlich längeren Vorbereitung und Diskussion in Politik und Bürgerschaft und einigen Hürden mehr ist der erweiterte Autobahnanschluss Homburg-Bexbach am Donnerstagmorgen offiziell für den Verkehr freigegeben worden. Für die Autofahrer selbst änderte sich mit diesem Termin nichts, denn tatsächlich läuft auf den drei Ohren des Anschlusses schon seit einigen Tagen alles frei.

Zu einer solch großen Baumaßnahme und bei einem Volumen von rund 20 Millionen Euro gehört zum Abschluss natürlich auch eine entsprechend würdige und würdigende Veranstaltung. Zu der war aus Berlin auch Staatssekretär Oliver Luksic vom Bundesverkehrsministerium, in Personalunion auch Aufsichtsratschef der Autobahn GmbH, angereist. Aus dem Kreis der betroffenen Kommunen waren es Homburgs Bürgermeister Michael Forster und seine Amtskollegen aus Bexbach und Kirkel, Christian Prech und Frank John, die an der offiziellen Freigabe teilnahmen. Und neben Ulrich Neuroth, dem Direktor der Niederlassung West der Autobahn Gmbh, und weiteren Vertretern seines Hauses, des Landesbetriebs für Straßenbau Saarland (LfS) und der beteiligten Baufirmen hatten es sich die beiden Bundestagsabgeordneten Esra Limbacher (SPD) und Markus Uhl (CDU) sowie Petra Berg, Saarlands Mobilitäts-Ministerin, nicht nehmen lassen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Um es mit einem kleinen Wortspiel zu beschreiben: Für den erweiterten Autobahnanschluss gab‘s einen großen Bahnhof.

Auch diese Ampelregelung auf Bexbacher Seite gehört zu den Merkmalen der Neugestaltung. Foto: Thorsten Wolf

Nun ist das offizielle Ende des einen Projekts die eine Geschichte. Die andere ist die des geplanten Autobahn-Anschlusses Homburg-Ost. Hier hat, anders als beim Ausbau des bestehenden Anschlusses Homburg-Bexbach, die Stadt Homburg selbst aktuell die Planungshoheit – und nicht die Autobahn GmbH. So hatte sich die Stadt in der Vergangenheit dazu entschlossen, hier eigenständig aktiv zu werden und mit einem Bebauungsplanverfahren in eigener Zuständigkeit das eigentliche Planfeststellungsverfahren des Bundes zu ersetzen. Natürlich im Einvernehmen mit dem Bund als Kostenträger (wir berichteten mehrfach).

Und beim Thema „Kosten für Baumaßnahmen an Autobahnen“ ließ am Donnerstag auch die Rede von Oliver Luksic aufhorchen. Gleichwohl es nicht anständig wäre, hier eine direkte Kausalkette zu bilden, lieferten Luksics Äußerungen zum Schwerpunkt der Arbeit der Autobahn GmbH in der Zukunft doch einige Fragezeichen – grundsätzlich auch mit Blick auf Homburg-Ost. So lege man laut Luksic „bundesseitig den Schwerpunkt auf Sanierung und Erhalt“ des Bestandes. „Wir sind hier auskömmlich finanziert. Und wir müssen hier den Fokus auf die Brückenbauwerke legen.“ Einen Ausblick auf Neubaumaßnahmen konnte man der Rede von Oliver Luksic im Grunde gar nicht entnehmen. So gehe es darum, „wichtige Verkehrsadern leistungsfähig zu erhalten“.

Mit viel Politprominenz wurde der neu gestaltete Anschluss offiziell freigegeben. Foto: Thorsten Wolf

Nun darf man nicht vergessen: In Homburg hatte man sich eigentlich einen Ausbau des bestehenden Anschlusses Homburg-Bexbach auf vier Ohren gewünscht. Schließlich arrangierte man sich dann aber mit der nun vollendeten Drei-Ohren-Lösung. Und das aber vor allem auch vor dem Hintergrund, dass eben ein neuer Anschluss-Ost für eine Entlastung des alten Anschlusses sorgen werde. Denn Ziel des nun abgeschlossenen Ausbaus war eben keine verkehrliche Entlastung, sondern eine Entspannung der Verkehrslage auf der B 423 als Autobahnzubringer.