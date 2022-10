Autoübergabe in Homburg : Globus-Baumarkt: Auto bei Jubiläumsverlosung übergeben

Offizielle Autoübergabe (von links): Marktleiter Erbil Dev, Stellvertreter Marco Fischer sowie Tamara Risch mit Tochter. Foto: Diana Doriguzzi/Globus Baumärkte

Homburg Zum 40. Unternehmensjubiläum veranstaltete Globus-Baumarkt für seine Kunden ein großes Gewinnspiel. Als Hauptpreise wurden 40 VW Golf GTE Hybrid im Wert von je 43 000 Euro verlost. Eines der Autos wurde in der Baumarkt-Filiale in Homburg an Tamara Risch übergeben, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Freude stand ihr ins Gesicht geschrieben: Strahlend stieg Tamara Risch aus Neunkirchen in ihren nagelneuen VW Golf GTE-Hybrid. Erbil Dev, Leiter des Globus Baumarktes Homburg, hatte ihr den Schlüssel zu ihrem „Hauptpreis auf vier Rädern“ übergeben. Tamara Risch ist eine von insgesamt fünf Glücklichen aus dem Saarland, die bei der großen Jubiläumsverlosung von Globus-Baumarkt einen Hauptpreis gewonnen haben. Unter dem Motto „40 Jahre – Feiern Sie mit!“ hatte das Unternehmen die Rubbellos-Aktion vom 4. April bis 7. Mai veranstaltet. An der Hauptverlosung konnten alle volljährigen Kundinnen und Kunden teilnehmen, die den Baumarkt-Newsletter abonniert und bei der Rubbellos-Aktion mitgemacht haben. Außerdem hatten alle Kunden über ein beim Einkauf erhaltenes Rubbellos die Chance auf mehr als 120 000 Sofortgewinne wie beispielsweise Bohrschrauber, Rasenmäher und Notebook-Taschen, heißt es in der Mitteilung weiter.