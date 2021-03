Auf der L 223 Richtung Bruchhof : BMW-Fahrer knallt gegen mutwillig gefällten Baum

Bruchhof/ Bechhofen Ein 33-Jähriger ist mit seinem BMW mit einem Baum kollidiert, der kurz zuvor gefällt worden war und daher mitten auf der Straße lag.

Wie die Polizei weiter mitteilt, passierte dies am vergangenen Freitag, 26. Februar, gegen 21.30 Uhr auf der L 223 kurz nach dem Ortsausgang Bechhofen in Richtung Bruchhof. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass sich jemand lediglich wenige Minuten vor dem Unfall mutwillig an dem Baum zu schaffen gemacht hatte. Bislang liegen keine Hinweise zu dem Täter vor. Der BMW-Fahrer sei nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. An seinem Auto entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Nun werden Zeugen gesucht.