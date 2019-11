In der Potsdamer Straße in Erbach : Batterie aus einem parkenden Auto gestohlen

In Erbach wurde die Batterie aus einem Auto geklaut. Foto: dpa/Carsten Rehder

Erbach Unbekannte haben am vergangenen Freitag zwischen 4 und 9.20 Uhr die Seitenscheibe eines schwarzen Dacias zerstört und sind so ins Innere des Autos gelangt. Dies war in der Potsdamer Straße in Erbach geparkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Täter durchsuchten zunächst den Innenraum des Wagens, teilt die Polizei mit. Außerdem sei die Motorhaube geöffnet und aus dem Motorraum die Fahrzeugbatterie ausgebaut und entwendet worden.