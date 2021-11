Polizeifahndung in Homburg : SUV vom Firmengelände in Erbach gestohlen

ARCHIV - 27.07.2015, ---: Eine Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Im Hintergrund steht ein weiterer Streifenwagen. (Illustration zu dpa "Razzia im Clanmilieu in Berlin und Hamburg") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Erbach Die Polizei in Homburg fahndet nach bislang unbekannten Tätern, die am Wochenende in Erbach ein Auto gestohlen haben. Das Fahrzeug wurde am frühen Samstagmorgen zwischen 0.15 und 0.30 Uhr im Vogelbacher Weg von dem Firmengelände eines Autohauses entwendet.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um einen SUV der Marke Ford, Modell Edge, mit hellgrauer Lackierung.