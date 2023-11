Autismus-Fachtagung Im Saalbau drehte sich alles um Autismus

„Zugang zu einem autistischen Menschen erhält man nur dann, wenn man ihn dort abholt, wo er steht. Wenn man vor allem niemals versucht, aus ihm etwas zu machen, was er nicht ist und niemals sein können wird, sondern ihn mit dem, was er aus seinem Innersten heraus anbieten kann, aufblühen lässt“ – mit diesem Zitat des von Autismus betroffenen diplomierten Geo-Physikers Peter Schmidt begrüßte Homburgs Bürgermeister Michael Forster zahlreiche Gäste am vergangenen Freitag im Saalbau.