Live-Konzert in „Mandy’s Lounge“ in Homburg Sympathische Sängerin mit Stimmgewalt

Zu den Musikerinnen und Musikern, die häufig in der Homburger Musikkneipe „Mandy’s Lounge“ in der Kirrberger Straße gastieren, gehört ganz sicher die Australierin Prita Grealy. Auf den in der Musikkneipe aufgehängten Plakatwänden taucht ihr Name häufig auf – das erste Mal schon vor zehn Jahren. Und immer ist die Lounge voll besetzt, wenn die Gitarristin und Sängerin vorbeikommt.