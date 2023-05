Ausstellung Katharina Pieper Ausstellung zeigt 40 Jahre künstlerisches Schaffen

Wie kommt man zur Schriftkunst? Und wieso fristet Schriftkunst in Deutschland eher ein Schattendasein? Und was hat Schriftkunst mit der Krönung von König Charles zu tun? Als Katharina Pieper im September 1982 ihr Studium im Fach Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Wiesbaden begann, hatte sie im Fach Schrift bei ihrem damaligen Professor Werner Schneider eine Art Aha-Erlebnis.