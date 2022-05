Ausstellung im Saalbau Homburg : Die Heimat als emotionaler Zufluchtsort

Dies ist eines der Aufnahmen von Udo Steigner, die in der Saalbau-Galerie in Homburg zu sehen sein werden. Foto: Udo Steigner

Homburg Der Fotograf Udo Steigner stellt ab 16. Mai in der Galerie des Kulturzentrums Saalbau in Homburg aus.

Eine Ausstellung mit Fotografien von Udo Steigner unter dem Titel „Heimat.Nah“ ist in der Zeit vom 16. Mai bis zum 5. Juni in der Galerie des Kulturzentrums Saalbau in Homburg zu sehen. Eröffnet wird diese Kunstausstellung am Montag, 16. Mai, um 18.30 Uhr vom städtischen Beigeordneten für Kultur, Raimund Konrad, sowie der Kuratorin Françoise Mathis-Sandmaier.

Bei den gezeigten fotografischen Arbeiten von Udo Steigner handelt es sich überwiegend um Exponate aus jüngster Zeit. Maßgeblich verantwortlich für den thematischen Schwerpunkt der Werkschau war der Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Schutzmaßnahmen wie Lockdowns, Reise- und Kontaktbeschränkungen sowie der Wechsel in das Homeoffice führten zu einer einschneidenden Einschränkung der Mobilität. Durch sie rückte umso entschiedener die Heimat in den Fokus der Aufmerksamkeit auch des Fotokünstlers Udo Steigner.

„Wenn die Welt bedrohlich erscheint, wird die Heimat zum emotionalen Zufluchtsort. Was aber genau Heimat ausmacht, ist schwer zu definieren. Ist Heimat eine Gegend, ein Gefühl oder eine Geschichte? Ästhetisch bedrückende Antworten darauf gibt Steigners Fotokunst in Schwarz-Weiß und in Farbe“, so Kuratorin Mathis-Sandmaier.

Zur Ausstellung erklärt sie weiter, dass Udo Steigner seine Motive vor allem in der Natur- und Kulturlandschaft findet. Die fotografischen Streifzüge des gebürtigen Homburger Künstlers führen nicht nur durch den Saarpfalz-Kreis, sondern reichen in besseren Reisezeiten bis nach Amerika. Das Naheliegende ist bei Steigner weit jenseits des rein Regionalen verortet und äußerst vielfältig.

Das in der ländlichen oder urbanen Realität Vorgefundene wird eindrucksvoll in Szene gesetzt. Der Gegenstand beziehungsweise die Situation gibt stets die Technik vor. Das Analoge besteht neben dem Digitalen und wird bisweilen miteinander kombiniert. Der Bildinhalt wird in einem künstlerischen Akt und nicht erst in der digitalen Nachbearbeitung bestimmt. Die feinsten Tonabstufungen und der Strukturreichtum regen den Tastsinn an. Ausgeprägt ist Steigners ästhetisches Gespür für grafische Gestaltungselemente. Die Bilder bestechen durch ihre Darstellungsqualität und zauberhafte visuelle Opulenz. Besondere Blickwinkel eröffnen frische Perspektiven auf vermeintlich Vertrautes, erläutert die Kuratorin weitere Besonderheiten im Schaffen Steigners.

Seine Werke spannen einen weiten Bogen zwischen den formalen und emotionalen Aspekten von Heimat und Nähe. Die stimmungsvollen und resonanzreichen Bilder laden zum Staunen und kontemplativen Schauen ein.

Zum Begleitprogramm gehören Termine mit Udo Steiger am Samstag, 21. Mai, am Donnerstag, 26. Mai, sowie am Samstag, 4. Juni, jeweils um 15 Uhr. Bei kostenlosem Eintritt führt der Künstler dann jeweils selbst durch die Ausstellung. Darüber wird eine fotografische Exkursion unter Leitung von Udo Steigner angeboten. Am Donnerstag, 26. Mai, beginnt diese um 13 Uhr am historischen Marktplatz. Auch die Teilnahme an der Exkursion ist kostenfrei.

Für die Führungen und die Exkursion wird um Anmeldungen bis zum 24. Mai unter Telefon (0 68 41) 10 18 20 gebeten.