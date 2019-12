Schwarzenbach Das Gebäude auf dem Friedhof in Schwarzenbach ist einsturzgefährdet. Die Stadt ist allerdings auf eine Fachfirma angewiesen, die sich den Schaden aber wohl erst im Januar anschauen kann. Und dann ist da die Frage der Kostenübernahme...

Als ob eine Beerdigung für sich nicht schon traurig genug wäre: Wenn diese wegen äußerer Umstände noch problematisch abläuft, bringt das manchen zu Recht auf die Palme. Von einem solchen Fall berichtet SZ-Leserreporterin Sabine Motsch in Bezug auf die Aussegnungshalle auf dem Schwarzenbacher Friedhof. Diese sei seit vier bis fünf Wochen gesperrt und nicht mehr nutzbar. „Das heißt für die Trauergemeinde, dass die Beerdigung bei schlechtem Wetter entweder im Ruckzuck-Verfahren direkt am Grab „erledigt“ wird oder dass man alternativ erstmal nach Homburg zum Hauptfriedhof in die dortige Aussegnungshalle fährt und anschließend wieder nach Schwarzenbach, was ich definitiv nicht für eine geeignete Lösung halte“, schreibt Motsch.

Auf unsere Anfrage gibt Stadtsprecher Jürgen Kruthoff eine Auskunft, die Motsch kaum gefallen dürfte: Die 1995, also vor fast 25 Jahren für rund 250 000 D-Mark errichtete Halle ist in ihrer Bestandssicherheit eingeschränkt und wird vermutlich bis Ostern nicht nutzbar sein. Mehrere Holzbalken seien morsch und nicht mehr tragfähig. Regenwasser ist offenbar eingedrungen, kaputte und somit undichte Silikonfugen dürften hierbei eine Rolle gespielt haben.

Bereits nach dem, was man aktuell mit dem bloßen Auge erspähen kann, sei der Schaden „erheblich“ erklärt Kruthoff. Es steht wohl eine „aufwendige Sanierung an, die nicht preiswert sein wird“. Ein paar tausend Euro lautet eine allererste vage Schätzung. Ob die Stadt soviel Geld jetzt ausgeben kann und will, das ist aber laut Kruthoff auch unklar. „Die Frage ist, ob wir die Haushaltsmittel haben. So wie im Moment der Haushalt für 2020 aussehen wird, wird das schwierig genehmigungsfähig zu bekommen sein“, sagt Kruthoff. Und wenn die Stadtgremien die Reparatur erst für Sommer genehmigen, müsse man schauen, ob man Reste des aktuellen Haushalts verwenden könne oder die Genehmigung für eine außerplanmäßige Ausgabe erteilt. „Es kann nicht der Zustand sein, dass ein Friedhof nicht in Gänze zu benutzen ist“, räumt der Stadtsprecher ein, und so Beerdigungen ohne eine feierliche Unterstellmöglichkeit und ein würdiges Abschiednehmen verhindert werden. Die Stadt sei daran interessiert, diesen Zustand möglichst kurz zu halten.