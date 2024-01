Zuerst müssen Vögel und Kleintiere beobachtet werden Ausschuss befürwortet weiteren Solarpark in Homburg

Homburg · Wenn alles glatt läuft, dann könnte der neue drei Hektar große Solarpark in Homburg im Sommer 2025 aufgestellt und im Anschluss in Betrieb genommen werden. Der Bau- und Umweltausschuss habe bei seiner Sitzung in dieser Woche mit großer Mehrheit das gemeindliche Einvernehmen erteilt, bei einer Gegenstimme aus der AfD, teilte die Stadt dazu auf Anfrage mit.

26.01.2024 , 15:00 Uhr

In Homburg könnte ein solcher Solarpark im Sommer 2025 stehen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Der Tagesordnungspunkt müsse nun nicht mehr im Stadtrat behandelt werden.