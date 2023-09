Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Das Leben und die Kunst von Hans Schwender

Dabei bot ihm sein Heimat- und Wohnort Zuflucht und Inspiration, war aber daneben auch eine Art Feindbild, an dem er sich in einer Art fortwährender Hassliebe redlich abarbeitete. So haben sich denn bis heute eine ganze Reihe seiner Arbeiten erhalten, in denen er Szenen aus Altstadt festgehalten hat. Herbststimmung prägt etwa jenes Gemälde, das vom Kirchberg aus den nebelverhangenen Nachbarort Limbach in der Talaue der Blies zeigt. Dahinter zieht sich der Höhenzug des Kirkeler Waldes entlang, rechts ragt ein Teil des alten Schulhauses am Ende der heutigen Turmstraße ins Bild. Seine Mutter Ella, Ende 1974 verstorben, hat er in einem Moment gezeichnet, der heute als Alltagsszene einer vergangenen Welt gelten kann: als sie am Bach die Wäsche wusch, wie es vor dem Siegeszug der Waschmaschine gang und gäbe war. Im Hintergrund reckt sich der Glockenturm als Kulisse nur unscheinbar in die Darstellung. Auf einer Zeichnung, die längst historischen Charakter hat, ist die kurvenreiche und vielbogige alte Brücke über die Blies der Blickfang; von Limbach aus gesehen, ergänzt die Altstadter Silhouette das Panorama.