Top-Chancen am Uniklinikum OP, Labor oder Kreißsaal: Eine coole Ausbildung für Azubis

Die Auszubildenden im Gesundheitswesen seien schlecht bezahlt und man kümmere sich nicht gut um sie: „So etwas hört man öfter, aber es stimmt einfach nicht“, betont Jonas aus Saarbrücken, der eine Ausbildung zum Physiotherapeuten macht. Das Gegenteil sei der Fall: Gesundheitsberufe seien sichere Arbeitsplätze, die Ausbildung am Uniklinikum sei abwechslungsreich, die Bezahlung in Ordnung, die Betreuung gut. Kurzum: Daumen hoch für Orthoptisten, Physiotherapeuten, Hebammen, Otas, Atas, Mtls und Ptas, die anlässlich der Ausbildungsmesse am Uniklinikum die einzelnen Ausbildungsgänge vorstellten.