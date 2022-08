Zwei neue Azubis in Homburg vorgestellt : Ausbildungsjahr beim Kreis gestartet

Zwei neue Azubis in Homburg vorgestellt

Homburg In der kommunalen Verwaltung in Homburg starten zwei junge Frauen ihre Ausbildung. Damit steht ihnen ein vielfältiges Tätigkeitsfeld offen.

Auch in der Kreisverwaltung des Saarpfalz-Kreises hat zum 1. August ein neues Ausbildungsjahr begonnen. Die Verwaltungsspitze freut sich über zwei junge Frauen, die sich nun für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten, einen anerkannten Ausbildungsberuf im öffentlichen Dienst, entschieden haben.

Vor Victoria Surrey aus Kirkel-Neuhäusel und Michelle Frank aus Waldmohr liegt nun eine dreijährige Ausbildung in der Kreisbehörde mit sechs Wochen Blockunterricht pro Halbjahr im Kaufmännischen Berufsbildungszentrum I in Saarbrücken. Hier werden die Lernfelder Deutsch, Personalwesen, Informatik, Textverarbeitung, Rechtswirtschaftslehre, Personalwesen Buchführung, Kostenrechnung, Verwaltungskunde und Fremdsprache vermittelt. Darüber hinaus erfolgt während der praktischen Ausbildung eine einmal wöchentlich stattfindende dienstbegleitende Unterweisung an der Saarländischen Verwaltungsschule. Hier werden Rechtsthemen wie Berufsausbildungsrecht, Kommunalrecht, Polizei- und Ordnungsrecht, Personenstandsrecht und Sozialhilferecht behandelt. Auch Verwaltungsorganisationlehre, Verwaltungskunde, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Kostenrechnung und Fremdsprachen stehen auf dem Stundenplan.