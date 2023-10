Ausbildung zum Polizeisanitäter Auch Ausbilder benötigen eine Ausbildung

Homburg/Bexbach/Kirkel · In den vergangenen anderthalb Wochen bildete das Saarländische Landespolizeipräsidium zwölf Polizeibeamte unterschiedlicher Dienstbereiche aus dem gesamten Saarland zum Polizeisanitäter aus. Dafür gab es Ausbildungsabschnitte bei der Homburger Feuerwehr, Übungslagen im Kirkeler Wald und auch Training bei der DRK-Rettungswache am Universitätsklinikum Homburg. Bei der eigentlichen Abschlussprüfung am Freitag und Samstag, die alle Teilnehmer erfolgreich absolvierten, waren wir dabei.

15.10.2023, 14:34 Uhr

Wenn man, wie hier im Übungseinsatz Polizeikommissarin Franziska Müller (links), Polizeioberkommissarin Sarah Klein und Polizeikommissarin Anika Giebel (rechts), zuerst an einem Unfallort ankommt, dann ist schnelle erste Hilfe für die Opfer notwendig. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

Folgende Situation: Es kommt zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren und zum Teil schwer verletzten Beteiligten. Nun ist es die allgemeine Vorstellung, dass es Kräfte des Rettungsdienstes sind, die zuerst die Erstversorgung sicherstellen. So ist es auch in vielen Fällen. Aber eben nicht immer.