A6-Anschluss Homburg : Neue Sperrungen beim Drei-Ohren-Ausbau

Homburg Beim Ausbau des A6-Anschlusses Homburg geht es weiter mit Bauarbeiten und neuen Sperrungen. Und das bedeutet auch: Autofahrer werden Umwege und mehr Zeit einplanen müssen. So kündigt der Landesbetrieb für Straßenbau (LFS) nun zum Start der Sommerferien und damit für diesen Samstag, 4. Juli, den Start der eigentlichen Bauphase eins an.

Damit gelten dann folgenden Einschränkungen, die wohl auch für Verkehrsbehinderungen sorgen werden, so der LfS: Die Auf- und Abfahrten des Anschlusses Homburg werden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Weiterhin wird auch die B 423 von der Einmündung Erbach bis zur Einmündung der L 219 auf Bexbacher Seite in beiden Fahrtrichtungen ganz gesperrt. Der Mitfahrerparkplatz ist von der Sperrung ebenfalls betroffen, da sich das Baufeld über die Zufahrt zum Mitfahrerparkplatz hinaus erstreckt.