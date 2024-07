Wieder musste ein Gesangverein aufgeben Neue Heimat für Bruchhofer Sänger

Der Schmidtsche Gesangverein Bruchhof ist Geschichte. Die Auflösung des Vereins wurde bereits am 23. Dezember vergangenen Jahres im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen und ist mittlerweile vollzogen. Von den verbliebenen 22 Mitgliedern sind inzwischen nur noch drei aktiv. Insgesamt gibt es auch nur noch drei Mitglieder, die unter 80 Jahren sind. Die letzten drei verbliebenen aktiven Mitglieder singen bereits seit einiger Zeit in einer Chorgemeinschaft bei der Kulturgemeinde in Jägersburg mit.