Weltfrauentag - gut, dass es ihn gibt Ein Tag, der immer noch wichtig ist

Zu Gedenktagen kann jede und jeder stehen, wie er oder sie möchte. Aber sie sind eben immer ein Anlass, um eine Sache in den Vordergrund zu stellen, die im Alltagsgetöse gerne einmal untergeht. In dieser Woche laufen und liefen auch im Dreieck der hiesigen Kommunen etliche Aktionen zum Weltfrauentag, der eigentlich am 8. März begangen wird. Aber es ist ja sowieso ein Thema, das sich nicht auf einen einzelnen Tag festlegen lässt. Selbst wenn manche es vielleicht nicht so gerne hören oder dezent überhören: Frauen werden immer noch an vielen Stellen benachteiligt. Das fängt dabei an, dass sie im Schnitt für dieselbe Arbeit immer noch deutlich weniger verdienen als Männer, seltener in Chefetagen zu finden sind und hört bei den veralteten Rollenbildern oder bei der Angst, vor allem abends allein unterwegs zu sein, weil sie mit Belästigung rechnen müssen, noch lange nicht auf.