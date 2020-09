Künstliche Intelligenz : Mit dem Computer sieht man besser

Homburg Künstliche Intelligenz ist derzeit das begehrteste Feld der Informatik. Mit KI kann man die Fehlbarkeit des menschlichen Auges beheben und exakte Ergebnisse bekommen, zum Beispiel bei Prüfverfahren.

In Deutschland werden jährlich mehr als 9000 Hornhaut-Transplantationen durchgeführt. Trotz strenger Qualitätskriterien sind bei etwa vier bis fünf Prozent der Transplantate postoperativ warzenförmige Veränderungen, sogenannte Guttae, nachweisbar, die die Funktionsfähigkeit der Hornhaut beeinträchtigen. Bislang lässt sich nicht sicher ausschließen, ob und in welchem Ausmaß diese Guttae vorhanden sind. So kann es zur Verpflanzung krankhaft veränderter Hornhäute kommen. In einem gemeinsamen Projekt wollen nun die Universitätsaugenklinik in Homburg und das DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) ein Verfahren entwickeln, um die Qualität der Spenderhornhäute besser beurteilen zu können.