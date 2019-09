Kolumne : Realismus statt Träumerei

Foto: SZ/Robby Lorenz

Ruhig ist es in letzter Zeit um den Aufzug am Schlossberg geworden. Klar, nach dem Gerichtsprozess um den derzeit suspendierten OB Schneidewind gab es Wichtigeres. Jetzt könnte sich die Situation ändern, denn in der Stadtratssitzung am Donnerstag soll ein so genannter vorhabenbezogener Bebauungsplan „Touristische Erschließung Schlossberg“ verabschiedet werden.

Soll, wohl gemerkt. Ob es wirklich so weit kommt, ist so sicher nicht. Denn es gibt derzeit mehr Fragen als Antworten. Zum einen die Zeitvorgabe: Das Großprojekt, zu dem mehr als der Aufzug gehören, soll ja mit Fördergeldern zu 80 Prozent bezuschusst werden. Allerdings: Um die Gelder tatsächlich zu bekommen, muss das Vorhaben bis Ende 2023 komplett gebaut und auch abgerechnet sein, sonst bleibt die Stadt auf den Kosten sitzen. Allein die Umsetzung des Bebauungsplanes könnte ins Jahr 2021 reichen. Dann ist noch kein Bagger vorgefahren. Zeitplan? Eher unrealistisch.