Tourismus : Stadtrat: Kein Bebauungsplan für den Schlossberg

Homburg Der Stadtrat Homburg hat am Donnerstagabend keinen Bebauungsplan für die touristische Erschließung des Schlossberg aufgestellt. Kurz nach 21 Uhr war klar: Es muss zunächst Klarheit geschaffen werden, was in den kommenden Jahren umsetzbar ist und was nicht.