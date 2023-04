Große Karlsberg-Feier Politische Prominenz, Lieblingsbier-Wahl und mehr: So lief der Auftakt der Homburger Braunacht

Als sich am Samstag gegen 15.45 Uhr der Historische Marktplatz in Homburg mehr und mehr füllte, huschte auch Christian Weber ein zufriedenes Lächeln übers Gesicht. Seine Karlsberg-Brauerei hatte zur Homburger Braunacht eingeladen. „Das ist heute ein Tag, der vor allem für die Gastronomie gemacht ist. Es fängt zwar hier auf dem Marktplatz an, doch dann soll sich das gemeinsame Feiern in die Kneipen verlagern. Es soll ein einfach ein schöner Tag mit einem Bier in der Hand, Feiern, Freundetreffen und guter Musik werden.“, meinte der Karlsberg-Chef.