Ausstellung im Saarpfalz-Gymnasium Homburg Auf der Suche nach verlorenen Orten

Es war Theodor Heuss, der erste Bundespräsident, der einmal diese Weisheit prägte: „Nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er geht.“ Nun hat das Wissen um die Vergangenheit viele Facetten. Manches findet man in Geschichtsbüchern, manches in erzählten Überlieferungen. Sich erinnern, gleich auf welche Art, ist der Schlüssel zur Vergangenheit und damit, laut Heuss, auch der Weg in die Zukunft.