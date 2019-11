Nach Medienbericht : Auch Saar-Judobund gerät im Missbrauchsskandal unter Druck

Saarbrücken Im Missbrauchsskandal um das Uni-Klinikum in Homburg gerät nun der Saarländische Judobund (SJB) unter Druck. Denn der verstorbene Assistenzarzt Matthias S., dem Übergriffe auf Minderjährige vorgeworfen werden, war auch Jugendtrainer in Homburg-Erbach.

Dort soll er sich nach einem Bericht der „Frankfurter Rundschau“ heimlich mit einem Kind aus dem Judoclub verabredet haben – woraufhin die Mutter dem Mann „jegliche Kontaktaufnahme“ mit ihrem Sohn untersagt haben soll. Darüber hinaus soll die Frau die Jugendreferentin des SJB informiert haben. Die Verbandsfunktionärin war am Dienstag nicht zu erreichen. Judobund-Präsident Stefan Mautes wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht zu dem Medienbericht äußern. Laut „Frankfurter Rundschau“ soll die Mutter beim Landesverband auch dagegen protestiert haben, dass Matthias S. die Junioren seines Vereins nach Israel begleitete – und damit ihr Kind. Außerdem soll sie dem SJB berichtet haben, dass der Arzt auf der Reise einen anderen Jungen umarmt und aufgefordert habe, bei ihm zu übernachten. Ereignet haben könnte sich das 2012, als die Judoabteilung des SSV Homburg-Erbach an einem Austausch der Saarländischen Sportjugend teilnahm. Die Kinder waren in Herzliya nahe Tel Aviv untergebracht, so Udo Genetsch, Chef der Sportjugend. Er berichtete der SZ von internen Nachforschungen, doch Vorfälle seien nicht bekannt.