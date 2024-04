Platzmangel an Homburger Grundschulen Beeder Schule soll wegen Raumnot einen Container bekommen

Beeden/Homburg · Die Raumnot an den meisten Homburger Grundschulen ist so groß, dass an vielen Standorten sogar mehrere Container auf den Höfen stehen, die als Behelfsklassenzimmer dienen oder in denen sich die Nachbetreuung abspielt.

17.04.2024 , 12:01 Uhr

Container, wie hier an der Grundschule Sonnenfeld, gehören inzwischen in Homburg zum Unterrichtsalltag. Foto: Thorsten Wolf