Führungswechsel bei Kreditinstitut in Homburg : Kreissparkasse: Stefan Gessner folgt auf Ralph Marx

Führungswechsel bei Kreditinstitut in Homburg

Wechsel im Vorstand der Kreissparkasse Saarpfalz in Homburg: Im Oktober verabschiedet sich Vorstandsmitglied Ralph Marx (62) nach mehr als 44 Berufsjahren bei der Sparkassenorganisation in den wohlverdienten Ruhestand. Er war mehr als 20 Jahre Vorstandsmitglied. Als sein Nachfolger wurde Stefan Gessner (48) bestellt. Als Vorstandsvorsitzender der KSK wurde Armin Reinke (54) für weitere sechs Jahre vom Kreistag bestätigt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Er ist seit Oktober 2014 Vorstandsvorsitzender.