Meisterkonzertreihe in Homburg : Ariel Lanyi legt in Homburg eine fulminante Vorstellung hin

HOMBURG Der junge israelische Pianist Ariel Lanyi gastierte mit einem Meisterkonzert im Homburger Saalbau. Nach Momenten zwischen Verblüffung und Erschütterung feierte ihn das Publikum nach Beethovens „Hammerklaviersonate“ minutenlang mit lauten Zurufen und stehendem Applaus.

Von Paul Krick

Ursprünglich wurde Ariel Lanyi erst im Herbst erwartet. Für seinen vorgezogenen ersten Auftritt in Deutschland schon letzten Donnerstag in Homburg hatte er sein Programm umgestellt und zwischen den „Kinderszenen“ op. 15 von Robert Schumann (1810-1856) und der aberwitzigen „Hammerklaviersonate“ op. 106 von Ludwig van Beethoven (1770-1827) geschickt auf gesteigerte Wirkung angelegt. Im englisch geführten Small Talk mit Markus Korselt erwähnte der überaus bescheiden auftretende Gast aus Israel, wie „nackt er sich mit Schumanns Notentexten auf der Bühne fühle“. Doch dann wurden die „Reflexionen Erwachsener auf ihre eigene Kindheit“ – wie Markus Korselt den Komponisten zitierte – unter den Händen von Ariel Lanyi lebendige Erinnerungen, in den kindlichen Sehnsüchten und Bitten ebenso wie im quirligen, mitunter ausgelassenen Spiel, in Träumereien und mancherlei Ängsten bis zur Gedankentiefe des kleinen Dichters im letzten Bild. Die für Schumanns Verlobte und spätere Gattin Klara Schumann-Wieck ausgedachten technischen Kniffeleien im „Haschemann“ oder im „Fürchtenmachen“ waren für Ariel Lanyi die rechte Aufwärmmöglichkeit, die nächste Steigerung zu erklimmen, die drei Bilder aus dem dritten Heft der Klaviersuite „Iberia“ von Isaac Albéniz (1860-1909).

Unglaublich, mit welcher Virtuosität und schier orchestralen Klangfülle der Jungstar den allgegenwärtigen Fandango im Stadtviertel „El Albaicin“ des fahrenden Volkes in Granada auf den Tasten ausgelassen mittanzte. Impressionistische Klangbilder bestimmten auch den andalusischen Tanz „El Polo“ und wurden auf der Madrider Flaniermeile „Lavapiés“ zwischen Habañera und iberischem Tango in aufbäumender Klangwucht noch erhöht.

Nach der Pause dann jene Klaviersonate, die bei ihrer Entstehung 1817/18 als unspielbar galt, Beethovens „Große Sonate für das Hammerklavier“ op. 106. Erst zwanzig Jahre später wagten sich Klara Schumann und Franz Liszt an sie heran wie nur wenige Ausnahmepianisten in unserer Zeit. Aber der junge, erst 25 Jahre alte Gastpianist schien mit ihr verwachsen zu sein, so auch mit dem „gehämmerten“ Kopfthema des ersten Satzes, für dessen Alla-Breve-Takt der ertaubte Meister auf Mälzens Metronom Halbe = 138 (!) vorschrieb.