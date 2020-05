Kostenpflichtiger Inhalt: Arbeitszeitregelung im BBH Homburg : Kritik an Entlohnung im Baubetriebshof

Homburg Während der Corona-Krise wurde für die städtische Abteilung in Homburg eine neue Arbeitszeitregelung gewählt, die nicht bei allen Bürgern auf Zustimmung stößt.

Die Corona-Krise hat nach wie vor vieles im Griff. Es gibt mittlerweile zwar immer mehr Lockerungen der Einschränkungen im öffentlichen Bereich, allerdings bleiben Härtefälle – zum Beispiel Leute, die sich in Kurzarbeit befinden. Wegen Covid-19 gibt es seit Wochen auch im Homburger Baubetriebshof (BBH) eine neue Arbeitszeitregelung. Und nach einem anonymen Schreiben zu urteilen, das unsere Zeitung erreicht hat, scheint sich diese Regelung für die Beschäftigen gut zu rechnen. In dem Brief heißt es unter anderem: „Die Arbeiter des BBH wurden in drei Gruppen eingeteilt. Jede der Gruppen arbeitet eine Woche, anschließend haben die Arbeiter zwei Wochen frei – bei vollem Lohnausgleich und allen üblichen Zuschlägen.“ Außerdem gebe es für die zwei Wochen, die die Mitarbeiter pro Monat zu Hause bleiben können, ein Bereitschaftsgeld. Im Rathaus wisse man über die Regelung Bescheid und habe diese auch genehmigt – „unter dem Deckmantel systemrelevant“. Unter diesen Begriff fielen aber in der Regel nur die Müllabfuhr und die Straßenreinigung mit ungefähr 15 Mitarbeitern. Doch werde die Arbeitszeitregelung auf alle 130 Mitarbeiter angewendet. Die Unterzeichner des Schreibens weiter: „Wir und viele anderen Menschen im Land haben Existenzängste und finanzielle Probleme, weil wir Kurzarbeitergeld von 60 bis 67 Prozent unseres Lohnes bekommen oder gar arbeitslos wurden, und die Beschäftigten der Stadt arbeiten eine Woche und haben dann zwei Wochen frei für das komplette Gehalt. Und sie können noch ihren genehmigten Nebentätigkeiten nachgehen.“

Wir haben die Stadtspitze mit den Vorwürfen konfrontiert. Dort hieß es: „Wir haben ein Vorgehen gewählt, das sich von anderen Kommunen vermutlich nicht unterscheidet und sowohl dem Schutz der Mitarbeiter gedient hat und dient sowie gleichzeitig dazu geeignet war, die relevanten Aufgaben des BBH komplett aufrecht zu erhalten.“ In der Tat gäbe es allerdings einige Kollegen, die nach einer Woche Arbeit zwei Wochen Bereitschaftsdienst hätten. Dies betreffe aber nur eine kleine Zahl, so Bürgermeister Michael Forster (CDU) gegenüber unserer Zeitung. „Generell war es so, dass wir zu Beginn der Corona-Krise schnell reagieren mussten. Dazu wurden im Rathaus gewisse Einschränkungen durchgeführt (bis hin zu Zugangskontrollen) und mehr als 100 Arbeitsplätze im Homeoffice aufgebaut.“ Der BBH sei seit Mitte März weitgehend geschlossen worden. Zunächst seien lediglich die unbedingt notwendigen Dienste bei der Abfallentsorgung, dem Fahrdienst und dem Schilderdienst aufrecht erhalten worden. Auch die Arbeiten für die Bestattungen seien erledigt worden, die notwendige Verkehrssicherungspflicht habe man ebenso gewährleistet wie die Stadtreinigung. Auch der Spielplatz-Trupp habe seinen Dienst versehen, wenn auch eingeschränkt.

Forster: „So konnten trotz reduzierter Einsatzzeiten alle wichtigen und relevanten Arbeiten erledigt werden. Da wir in der gesamten Zeit seit Mitte März bis heute keinen einzigen coronabedingten Krankheitsfalls vermelden mussten, war dieses Vorgehen auch erfolgreich. Diese Verfahrensweise hätte zudem im Falle einer Coronaerkrankung verhindert, dass diese wichtigen Arbeitsbereiche nicht mehr einsatzfähig gewesen wären. Wenn die Mitarbeiter in Gruppen eng zusammen arbeiten, hätte es diese bei einem Verdachtsfall komplett lahmgelegt. Daher wurde so entschieden. Bei Bürotätigkeiten ist Homeoffice möglich, dies geht bei der Müllabfuhr und anderen Bereichen nicht.“

Bei der Müllentsorgung sei ein wöchentlicher Wechsel vollzogen worden. In den übrigen Bereichen werde 14-tägig gewechselt. Bei den Grünanlagen samt Friedhöfen zum Teil 14-tägig, teilweise auch wöchentlich und in ganz wenigen Fällen in einem Rhythmus, bei dem auf eine Woche Arbeit zwei Wochen Bereitschaft folgte. Mit diesem Vorgehen solle gewährleistet werden, dass die zur Aufrechterhaltung der Funktionalität der Verwaltung und des Baubetriebshofs im Speziellen notwendigen Arbeiten erledigt werden können. Dies könne nur unter Gewährleistung der arbeitsschutzrechtlich verbrieften Schutzmaßnahmen gegenüber den Mitarbeitern erfolgen.

Michael Forster weiter: „Im Laufe der Wochen konnten nun die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen umgesetzt werden, so dass immer mehr Beschäftigte schrittweise aus der Bereitschaft zurückgezogen und wieder vermehrt Tätigkeiten aufgenommen wurden, die in der Anfangszeit geruht haben. Bis Ende Mai ist dieses Vorgehen geplant, so dass wir ab Anfang Juni fast wieder zum Regelbetrieb zurückzukehren gedenken.“ Außerdem sei in der Phase der Freistellung auch verlangt worden, zunächst Urlaubstage aus 2019 einzubringen oder Überstunden abzubauen. Die Personen, die in Bereitschaft gewesen seien, hätten in der Zeit von 7 bis 15.45 Uhr auf Abruf telefonisch erreichbar sein müssen.

Was die Bezahlung betreffe, gebe es für die Kreisstadt keine tarifliche oder sonstige rechtliche Grundlage zur Einführung von Kurzarbeit. Richtig sei auch, dass Beschäftigten nach Rücksprache mit der Verwaltungsspitze ihre Zulagen in der Zeit der Bereitschaft nicht gestrichen worden seien. Wegen der Ausnahmesituation sollte ihnen daraus kein Nachteil entstehen, sie konnten schließlich nichts dafür, dass sie nicht arbeiten konnten. Forster weiter: „Es sollte dabei auch bedacht werden, dass wir größtenteils von Beschäftigten in sehr niedrigen Entgeltgruppen sprechen und die Zulagen, die nun für die Zeit der Bereitschaft in rund zweieinhalb Monaten gezahlt wurden und werden, brutto teilweise nur rund 40 Euro im Monat ausmachen.“