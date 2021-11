Erneut weniger Arbeitslose im Saarpfalz-Kreis : Gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt

Interaktiv Homburg/St Ingbert Wie in den Vormonaten ist die Arbeitslosigkeit im Saarpfalz-Kreis bei allen Personengruppen sowohl im Vormonats-, als auch im Vorjahresvergleich zurückgegangen.

Die Nachfrage nach Personal ist im November angestiegen, Jobsuchende haben in der Region gute Chancen auf eine Neuanstellung. In den letzten vier Wochen meldeten die Firmen im Saarpfalz-Kreis 361 neue Stellen. Das waren 45 mehr als im Vormonat und 27 mehr als im Vorjahr. Die meisten neuen Stellen wurden im Gesundheits- und Sozialwesen und in der Zeitarbeit gemeldet. Aber auch in anderen Branchen gab es eine hohe Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere im freiberuflichen/wissenschaftlichen/technischen Dienstleistungsbereich, im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, im Bereich Erziehung und Unterricht, im Baugewerbe, im Bereich Information und Kommunikation sowie im Bereich Verkehr und Lagerei. Seit Jahresbeginn wurden 3631 offene Stellen gemeldet. Das war über ein Drittel mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Stellenbestand lag weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert. Im aktuellen Monat wurden 1585 offene Arbeitsplatzangebote gezählt, das waren 433 mehr als im November 2020.