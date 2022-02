Arbeiten in der Innenstadt Homburg : Arbeiten im Bereich des Enklerplatzes beginnen

Symbolfoto: Jan Woitas/dpa Foto: dpa/Jan Woitas

Homburg An diesem Montag, 14. Februar, beginnen Arbeiten der Stadtwerke Homburg an Elektroleitungen in der Straße „Am Mühlgraben“ sowie in einem Teilbereich der Talstraße. Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitte gegliedert, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Der erste Bauabschnitt startet am Montag und ist für etwa zwei Wochen angesetzt. In dieser Zeit sind die Straße „Am Mühlgraben“ sowie der Enklerplatz ausschließlich über die Mainzer Straße erreichbar. Die Zufahrt über die Talstraße von der L 120 kommend wird aus Verkehrssicherheits- und Arbeitsschutzgründen komplett gesperrt. Aus Richtung Innenstadt kommend ist die Einfahrt zur Straße „Am Mühlgraben“ gesperrt, eine Umleitung erfolgt über die weiterführende Talstraße, L 120, L 119 und Mainzer Straße. Die Erreichbarkeit des Enklerplatzes wird ausgewiesen. Der zweite Bauabschnitt wird im Anschluss starten. Wie die Verkehrsführung in diesem Zeitraum aussehen wird, wird noch bekannt gegeben, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus weiter.