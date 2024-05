Kanalmaßnahmen in der Innenstadt von Homburg Kanal wird auf neuesten Stand gebracht

Wenn eine Kommune Geld in Kanalarbeiten investiert, dann ist das zwar ein Engagement, das allen zugutekommt – leider aber wenig glamourös ist. Zudem wird da in der Regel nicht mit Kleingeld hantiert, wenn es um die infrastrukturelle Bewältigung von Abwasser unter der Erde geht. So verwundert es nicht wirklich, dass es rund eine Million Euro kosten wird, um fast 600 Meter Kanalstrecke im Bereich Gasstraße/Lessingstraße zwischen B 423 und Goethestraße, in der Gerberstraße zwischen Einmündung Richard-Wagner-Straße und Einmündung Kaiserstraße sowie in der Schillerstraße zwischen Gerberstraße und Goethestraße komplett auszutauschen und damit auf den notwendigen, neuen Stand zu bringen.