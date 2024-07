Schwimm-Talent aus Einöd Die, die nach den Sternen schwimmt

Bevor Anja Schaumburger an den Start geht, geht sie zunächst in sich. Vor einem Schwimmwettkampf stellt sich die 13-Jährige aus Einöd das Rennen im Kopf vor, überlegt, auf was sie achten muss und was wichtig ist. Aufgeregt ist sie da immer, manchmal hat sie auch ein wenig Angst. „Aber das legt sich, wenn ich im Becken bin“, sagt die junge Sportlerin.