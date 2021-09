Angehörigengruppe : Für Angehörige und Pflegende

Homburg/St Ingber Bezugspersonen von an Demenz erkranten Menschen grünen Gruppe.

Pflegende von Menschen mit Demenz planen im Saarpfalz-Kreis, am Dienstag, 12. Oktober, in Homburg eine Angehörigengruppe zu gründen. Pflegende Angehörige und weitere Bezugspersonen von Menschen mit Demenz erhalten in dieser Gruppe die Möglichkeit, sich in einem vertrauensvollen Rahmen zu öffnen und sich mit Menschen in ähnlichen Lebenssituationen auszutauschen, heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren. Informationen über Beratungs-, Betreuungs- und Entlastungsmöglichkeiten sind wertvolle Hilfen. Die Gruppe trifft sich ab Dienstag, 12. Oktober, an jedem zweiten Dienstag im Monat von 19 bis 20 Uhr in den Räumen des Kneipp-Vereins Homburg in der Villa Kaiser, Kaiserstraße 18 in Homburg. Die Gruppenleitung übernehmen Silvia Knaak und Frau Ihl.