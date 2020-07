Polizeieinsatz in Homburg : 16-Jähriger drohte Schlägerei am Hauptbahnhof an

16-Jähriger drohte Schlägerei am Hauptbahnhof an

ARCHIV - ILLUSTRATION - 30.07.2016, Baden-Württemberg, Reutlingen: In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen am 30.07.2016 in der Stadt. (zu dpa: «Höhere Kosten für Polizeireform - SPD sieht Öffentlichkeit getäuscht» vom 30.06.2018) Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Silas Stein

Homburg Großeinsatz am Hauptbahnhof Homburg: Wegen einer öffentlichen Meldung über eine geplante Schlägerei mussten am Montagnachmittag Einsatzkräfte der Polizei Homburg, der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei ausrücken.

Der Verantwortliche für den Aufruf in den sozialen Medien, ein 16-jähriger Jugendlicher, der in der Gemeinde Gersheim wohnt, konnte dabei festgestellt werden und wurde für weitere Maßnahmen zur Polizeiinspektion Homburg gebracht, heißt es in der Pressemitteilung. Zu gewalttätigen Ausschreitungen kam es nicht. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizeibeamten waren von 14 bis 16 Uhr im Einsatz.