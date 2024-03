Leseabend im Saalbau Homburg Andrea Jahn bei der Homburger „Lesezeit“

Jahn, 1964 in Neu-Ulm geboren, studierte Germanistik, Anglistik und Kunstgeschichte in Tübingen, München, New York und Trier und promovierte 1997 an der Universität Trier. Von 1997 bis 2001 war sie stellvertretende Direktorin, Kuratorin und Neubeauftragte der Galerie der Stadt/Kunstmuseum Stuttgart. 2002 bis 2005 war sie stellvertretende Direktorin und Kuratorin des Württembergischen Kunstvereins Stuttgart, von 2008 bis 2012 künstlerische Leiterin des Kunstvereins Friedrichshafen. In den Jahren 2012 bis 2020 war Jahn die Direktorin der Stadtgalerie Saarbrücken. Seit 2020 nun ist sie kunst- und kulturwissenschaftlicher Vorstand der Stiftung saarländischer Kulturbesitz. Andrea Jahn liest in Homburg aus dem Buch „Ein Zimmer für sich allein“ von Virginia Woolf.