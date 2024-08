Südtirol, Norwegen, mit der Familie An diesen Orten verbringen bekannte Homburger ihren Urlaub am liebsten

Sommer, Sonne, Urlaubszeit. Und die ganze Welt steht offen. Dabei sind die Vorlieben unterschiedlich, die einen zieht es in die Berge, andere lieben das Meer. Der eine kann in seiner freien Zeit gar nicht genug unterwegs sein, lässt keine Kirche, keine Burgruine, kein Museum aus, andere brauchen Sport satt und wieder anderen genügt ein schöner Platz, leckeres Essen und ein gutes Buch. Manche lieben wechselnde, möglichst exotische Länder, während der nächste immer wieder in dasselbe Hotel am bekannten Ort zurückkehrt. Wir haben ein paar Homburger, die in der Öffentlichkeit stehen, gefragt, wie ihr schönster Urlaub aussieht.