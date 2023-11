PolenMobil machte in Homburg Station Nah, nicht nur aus geografischer Sicht

Das Verhältnis zwischen den Nachbarländern Polen und Deutschland ist in diesen Tagen und in der jüngeren Vergangenheit nicht gerade unkompliziert – vor allem mit Blick auf die politische Lage. Doch wie wäre es, wenn man als junger Mensch einen Blick auf das Land im Osten werfen könnte, der nicht von Politik geprägt ist? Genau dieser Aufgabe hat sich das sogenannte „Polen-Mobil“ verschrieben. Hinter diesem Begriff steht ein bundesweit aktives Schulprojekt, gemeinsam realisiert durch das Deutsche Polen-Institut Darmstadt und die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Kooperation mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Brandenburg und dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk.