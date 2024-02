Exkursion Auf den Spuren von Kröten und Fröschen

Homburg/Rohrbach · Die VHS Kirkel bietet in Zusammenarbeit mit der BUND-Ortsgruppe Altstadt-Kirkel-Limbach zwei Amphibienwanderungen an der Emilienruhe in Kirrberg und am Glashütter Weiher in Rohrbach an.

28.02.2024 , 15:21 Uhr

Solche Erdkröten können bei günstigen Bedingungen in großer Zahl am Glashütter Weiher beobachtet werden. Foto: dpa/Marcus Brandt