Zeugen gesucht Am Zaun gezündelt und dadurch beschädigt

Homburg · Bereits am vergangenen Montag hat ein bislang unbekannter Täter gegen 16 Uhr einen Holzzaun in der Schanzstraße in Höhe der Hausnummer 4 in Homburg auf bislang unbekannte Art und Weise angezündet, so dass dieser anschmorte.

11.06.2023, 14:07 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder