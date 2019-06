Familien- und Kinderfest im Stadtpark : Ein buntes Kinderfest, wie es sein soll

Auf Augenhöhe: Den ganzen Tag über suchte Anke Michalsky immer wieder den Kontakt zu den Akteuren des Familien- und Kinderfestes. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Schönes Wetter, viele Mitmachprogramme, eine dritte Bühne mit tollen Vorführungen - und ein Name für das neue Spielschiff, das jetzt „Klabautermann“ heißt, mehr konnte man vom Sonntag im Stadtpark nicht verlangen.

Mit „Klabautermann“ ist endlich ein Name für das noch recht neue Spielschiff im Stadtpark gefunden, mit „JoNaLu“ fand eine Show mit aktuellen Stars aus dem Kinder-Fernsehen statt und mit der neuen Josh-Bühne gabe es einen dritten Fokuspunkt im Programm: Nein, es kann wohl niemand sagen, dass sich das Homburger Familien- und Kinderfestes am Sonntag - und ein Jahr nach dem 20-jährigen Jubiläum, - auf seinen Lorbeeren ausgeruht hat. Wie in den Jahren zuvor, war es auch diesmal der Mix aus Bewährtem und Neuem, der über den Sonntag hinweg einige Tausend Besucher in den Stadtpark lockte.

Hinter dem erneuten Erfolg des Familien- und Kinderfestes standen auch in diesem Jahr als Organisationsduo Anke Michalsky, die Frauenbeauftragte der Stadt Homburg, und Barbara Emser vom Kinder- und Jugendbüro. Noch bevor der offizielle Startschuss zum großen Programm mit 90 Vereinen und Ausstellern fiel, erzählte Anke Michalsky, warum man in diesem Jahr gleich mit drei anstatt der bisher gewohnten zwei Bühnen agiere. „Wir hatten in diesem Jahr sehr viele Meldungen für‘s Bühnenprogramm. Die haben wir auf den üblichen zwei Bühnen gar nicht mehr untergekriegt.“ Die Idee, als Ergänzung ein Bühnen-Mobil zu nutzen, sei aus technischen Gründen gescheitert. „Und da haben wird eine dritte, richtig große Bühne gebaut.“

Gefragt, wie man im „Jahr danach“, sprich nach dem Jubiläums-Fest, die Spannung im Programm hochhalte, verwies Michalsky auf die erwähnte gewünschte und geförderte Mischung aus Bekanntem und Neuem. Dabei bedeute es aber nicht, dass ein Verein, so Michalsky, der schon seit vielen Jahren teilnehme, in jedem Jahr das Gleiche anbiete. „Auch unsere ‚Stammgäste‘ überlegen sich immer wieder etwas Neues und machen was ganz anderes. Und manchmal melden sich auch ganz neue Aussteller. Und wir buchen auch neue Sachen dazu. So wie in diesem Jahr die Show von ‚JoNaLu‘.“

Eben dieser aktuelle Dauerbrenner aus dem Kika-Programm, der die Geschichte der zwei Mäuse Jo und Naya und des Marienkäfers Ludwig erzählt, zog dann auch rund um die offizielle Eröffnung des Familien- und Kinderfestes - hier war Homburgs hauptamtliche Beigeordnete Christine Becker in Vertretung von Homburgs Bürgermeister Michael Forster verantwortlich -, viele, viele Gäste vor die große Bühne im Eingangsbereich des Stadtparks.

Doch nicht nur die Kika-Stars sorgten für großes Kino, auch die Modern Music School Homburg lieferten mit ihrer Lehrer-Band schon da den richtigen Soundtrack für die große Feier - Schülerformationen sollten über den Tag den guten Einstieg fortsetzen.

Mitten drin im Treiben: Barbara Emser, Anke Michalskys kongeniale Partnerin in Sachen „Wie stemme ich eine solche Großveranstaltung richtig“. Emser verdeutlichte, dass hinter einer solchen, eintägigen Veranstaltung fast ein ganzes Jahr der Planung und Vorbereitung stecke. „Wir schreiben alle Sportvereine an, die zum Stadtverband für Sport gehören. Auch alle, die etwas für unserer Josh-Kalender gemeldet haben, werden von uns angeschrieben. Dazu kommt viel Pressearbeit.“

All diese Arbeit ziele einzig darauf, ein verlässlich spannendes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Und wann hat man als Organisatorin die Gewissheit, dass alles klappt? „Am Tag davor“, lachte Barbara Emser. „In diesem Jahr waren es eben ganz besonders viele Vereine, die mitmachen wollten. Das erfordert ein deutliches Mehr an Organisation.“ Auf was freute sich Barbara Emser ganz persönlich am meisten? „Natürlich auf ‚JoNaLu‘, aber vor allem auch auf die Begegnungen mit den Vereinen, wenn ich die bekannten und vertrauten Gesichter wiedersehe.“

Einer Höhepunkte der offiziellen Eröffnung des 21. Homburger Familien- und Kinderfestes war natürlich die eingangs erwähnte Bekanntgabe des Gewinnervorschlages zum neuen Namen für das Spielschiff im Stadtpark-Teich. Hier konnte Christine Becker den kleinen Alexander Panning samt Mutter für seinen Vorschlag „Klabautermann“ mit dem ersten Preis auszeichnen. Jetzt hat Homburgs „Flaggschiff“ also endlich einen Namen.