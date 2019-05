Wahlen am 26. Mai : Spannung vor dem Super-Wahlsonntag

Am Sonntag haben die Wähler das Wort. Etliche haben in Homburg, Bexbach und Kirkel ihre Stimmen bereits per Briefwahl abgegeben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Homburg/Bexbach/Kirkel Am Sonntag wird gewählt. In Homburg, Bexbach und Kirkel können mehr als 56 000 Menschen ihre Stimme abgeben. Viele haben das bereits per Briefwahl getan.

Es ist ein wahrer Wahl-Marathon, der an diesem Sonntag, 26. Mai, ansteht. Die Bürger können dann nämlich nicht nur darüber mit entscheiden, wer künftig im Europaparlament sitzt, im Saarland werden zudem Kreistage, Ortsräte, Stadt- und Gemeinderäte sowie Bürgermeister gewählt. In Homburg, Bexbach und Kirkel haben insgesamt mehr als 56 000 Menschen die Möglichkeit, ihre Kreuzchen zu machen. Die Zahlen können für die diversen Wahlen in den Kommunen ein bisschen differieren.

In Bexbach, wo um die 14 900 Menschen wahlberechtigt sind, geht es am Samstag neben der Europawahl, den Wahlen von Kreistag, Stadtrat und den Ortsräten von Bexbach-Mitte, Oberbexbach, Frankenholz, Höchen, Kleinottweiler, Niederbexbach auch um den künftigen Bürgermeister der Höcherberg­stadt. Ins Rennen gehen Amtsinhaber Thomas Leis (SPD) und Christian Prech (CDU). Etliche Bexbacher haben bereits gewählt: 3100 Briefwähler meldet Wolfgang Schmidt vom Wahlamt am Freitagmorgen. Die Briefwahl ende regulär am Freitag um 18 Uhr, danach sei nur noch etwas in Ausnahmefällen und mit ärztlichem Attest möglich. Das gilt auch in den anderen Kommunen.

Auch die Stadt Homburg mit ihren insgesamt etwa 33 300 Wahlberechtigten meldet schon viele Briefwahlstimmen: 6200 bis am Freitagmorgen, hieß es von der Pressestelle. Das sind mehr als bei der Kommunalwahl im Jahr 2014, als 5344 Bürger Briefwahl beantragt hatten. Auch in Homburg wählen die Bürger neben Europaparlament, Kreistag und ihrem Stadtrat diverse Ortsräte und zwar in den Stadtteilen Jägersburg, Kirrberg, Einöd und Wörschweiler. Wobei für Wörschweiler ein besonderes Verfahren angewendet werde.

Für die Bürger dieses Gemeindebezirks gelte nämlich nicht das Verhältniswahlrecht, sondern die Mitglieder des sich neu zu konstituierenden Ortsrates werden nach dem Mehrheitswahlrecht bestimmt, erläutert die Stadt. Grund dafür ist, dass in Wörschweiler lediglich ein Wahlvorschlag, nämlich der Wahlvorschlag der Freien Liste Wörschweiler eingereicht wurde.

Das bereits 1994 und 2014 ebenfalls zur Wahl des Wörschweiler Ortsrates durchgeführte Mehrheitswahlsystem eröffnet den rund 225 Wahlberechtigen verschiedene Varianten, ihre Stimme abzugeben. Bei Variante eins kann der Wähler den Stimmzettel ohne anzukreuzen in die Urne werfen. Damit akzeptiert er den Wahlvorschlag der Freien Liste Wörschweiler wie aufgeführt. Bei Variante zwei nimmt der Wähler den Wahlvorschlag der Freien Liste Wörschweiler teilweise an, indem er einen oder mehrere Bewerber streicht. Bei Variante drei lehnt er den Wahlvorschlag der Freien Liste Wörschweiler gänzlich ab, indem er ihn völlig streicht. Anstelle des gestrichenen Wahlvorschlages kann er dann maximal 18 wählbare Personen aufführen, also doppelt so viele, wie der Ortsrat Mitglieder hat. Voraussetzung ist hierfür, dass der entsprechende Kandidat 18 Jahre alt ist, die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Unionsbürgerschaft besitzt und mindestens seit einem halben Jahr in Wörschweiler wohnhaft ist.

Darüber hinaus darf der Kandidat nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein. Variante vier sieht folgendermaßen aus: Befürwortet der Wähler nur einen Teil der von der Freien Liste Wörschweiler vorgeschlagenen Kandidaten, so kann er einzelne Bewerber streichen und an deren Stelle andere wählbare Personen aufführen.

Der Wahlvorstand im Wörschweiler Wahllokal steht den Wählern und Wählerinnen am Wahlsonntag bei Fragen zur Verfügung.

In anderen Homburger Stadtteilen gibt es keine Ortsräte, sondern Ortsvertrauensleute. Hier seien die Wahlergebnisse des jeweiligen Bereichs maßgeblich. Die stärkste Partei habe das Vorschlagsrecht für den Ortsvertrauensmanns, die zweitstärkste dürfe dessen Stellvertreter vorschlagen, erläutert die Stadtpressestelle. Bestellt würden die Ortsvertrauensleute dann vom Stadtrat.

In Kirkel sind um die 8300 Menschen aufgerufen zur Europawahl und zur Wahl von Kreistag, Gemeinderat, Ortsräten in Limbach, Altstadt sowie Kirkel-Neuhäusel. Dirk Pfeifer, stellvertretender Gemeindewahlleiter, zählte bis Freitagvormittag 1452 Briefwähler, das seien etwas weniger als bei den jüngsten Bundestags- und Landtagswahlen.