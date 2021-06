Impfaktion am Samstag : In Homburg wird man ohne Termin geimpft

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Homburg Am Samstag kann man sich in Homburg ohne Termin impfen lassen. Was gilt es dabei zu beachten?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion

An diesem Samstag, 12. Juni 2021, ist es möglich, sich in der Zeit von 9 bis 14:30 Uhr im Kulturzentrum Saalbau in Homburg vornehmlich mit dem Impfstoff von Astra Zeneca impfen zu lassen. Durchgeführt wird dieses Vorhaben von Dr. Ayman Zant, der dabei von der Kreisstadt Homburg sowie der Homburger Feuerwehr unterstützt wird. Diese Impfaktion wird auch an den folgenden Samstagen durchgeführt werden.

Um eine Impfung zu bekommen, wird keine Terminabsprache benötigt. Einzuhalten sind natürlich die AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene und das Tragen einer Alltags-Maske. Außerdem müssen alle Interessierten ihre Versichertenkarte und ihren Impfausweis mitbringen.

Von der Feuerwehr der Stadt Homburg wird vor dem Saalbau ein Pavillonzelt aufgebaut. Dort wird die Feuerwehr die Arztpraxis von Dr. Zant beim Einlass der Impfinteressierten unterstützen. Die notwendigen Informationen der Impflinge auf deutsch, türkisch und arabisch, die Kontrolle der Abläufe und den Impfvorgang selbst übernimmt das Personal der Arztpraxis von Dr. Zant.

Lesen Sie auch Das Vakzin gibt es auch für junge Menschen : Diese Arzt-Praxen im Saarland impfen mit Astrazeneca

Geimpft wird an diesem Samstag in der angegebenen Zeit bzw. solange Impfstoff vorhanden ist. Sollten einzelne Personen nicht geimpft werden können, erhalten diese eine Vormerkung für den folgenden Samstag, 19. Juni 2021.