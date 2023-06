Viele Infos zu einem wichtigen Thema Am Samstag „Tag der Organspende“ mit bunten Aktionen

Obwohl im Saarland ungefähr doppelt so viele Organspenden auf eine Millionen Einwohner durchgeführt werden als zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, seien die Wartelisten zu lang, sagt Susanne Brehmer, pflegerische Teamleiterin des Transplantationszentrums der Uniklinik (wir haben berichtet). Das wollen sie und ihr Team ändern und zum Beispiel die Aktion „Steine für Organspende“, die Martin Müller vom „Spektrum Dialyse“ letztes Jahr ins Leben gerufen hat, weiterführen und gemeinsam Steine bemalen. Diese sollen Menschen in ihrem Alltag auf lockere Weise mit dem Thema konfrontieren. Dafür darf mit allem bemalt und beschrieben werden, was zum Stehenbleiben und Aufheben animiert. Die Stein-Aktion ist mittlerweile bundesweit und in den sozialen Medien bekannt. Brehmer wünscht sich, „dass die Besucher ihre bemalten Steine vielleicht mit in den Urlaub nehmen und dort auf die Reise schicken“. Zum letzten „Tag der Organspende“, der jährlich am ersten Samstag im Juni stattfindet, hat das Team des Transplantationszentrums Luftballone mit Organspendeausweisen steigen lassen. Das solle jetzt am Aktionsstand gemeinsam mit den Besuchern wiederholt werden.